Carlos Cuesta è il nuovo allenatore del Parma | è il secondo più giovane tecnico di sempre in Serie A

Carlos Cuesta, il nuovo allenatore del Parma, porta con sé un talento sorprendente e una giovane età record per la Serie A. Classe 1995, ex vice di Arteta all'Arsenal, si prepara a sfidare i grandi del calcio italiano a soli 30 anni. La sua ascesa rapida e il suo spirito innovativo promettono di rivoluzionare la panchina gialloblù. Continua a leggere per scoprire come questa brillante promessa sta già facendo parlare di sé nel mondo del calcio.

Carlos Cuesta Parma, l’ex Juve scelto come post Chivu! Ha 29 anni e sarà il più giovane allenatore della Serie A dal dopoguerra. Ha stregato Cherubini - Il Parma si prepara a un cambio di passo e punta su un nome giovane e promettente: Carlos Cuesta, ex Juve e attuale assistente di Arteta all’Arsenal.

Il Parma ha scelto il tecnico spagnolo: giovane, ambizioso e non è un ex calciatore, ecco Cuesta l'allenatore più giovane della serie A

Un personaggio tutto da scoprire: Carlos #Cuesta è il nuovo allenatore del #Parma. Ha iniziato il suo viaggio per l'Europa lavorando come vice con #Atlético e #Juventus U17, prima di seguire Arteta all'#Arsenal. Ora la chance di allenare in Serie A.

