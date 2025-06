Carlos Cuesta è il nuovo allenatore del Parma | chi è e quali esperienze ha il 29enne con la panchina nel destino

Carlos Cuesta, appena 29enne, entra nella storia della Serie A come il secondo allenatore più giovane di sempre, dopo Elio Loschi del 1939. Ex vice di Arteta all'Arsenal, porta con sé un bagaglio di esperienze internazionali e una fresca prospettiva tattica, pur senza aver mai guidato una prima squadra. La sua nomina al Parma rappresenta un evento sorprendente e stimolante: quanti altri hanno raggiunto questo traguardo così precocemente?

In quanti hanno allenato una squadra di Serie A senza aver compiuto 30 anni? Praticamente nessuno. Eppure, dopo Elio Loschi che prese le redini della Triestina a 29 anni, 9 mesi e 20 giorni nel 1939, Carlos Cuesta è diventato il secondo tecnico più giovane nella storia della Serie A. Il nuovo allenatore del Parma, ex vice di Arteta all’Arsenal, siederà sulla panchina degli emiliani senza essere mai stato la guida tecnica di una prima squadra. Una scelta coraggiosa da parte del Parma come allo stesso modo è stato per Cuesta accettare la proposta. Attenzione però, perché lo spagnolo classe 1995 è da tutta la vita che si prepara a questo momento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Carlos Cuesta è il nuovo allenatore del Parma: chi è e quali esperienze ha il 29enne con la panchina nel destino

