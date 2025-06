Carlo Verdone | fui bocciato perché tirai un libro alla prof di matematica E racconta i Beatles a Roma

Ricordando un episodio che ha segnato la sua giovinezza, Carlo Verdone rivela: “Fui bocciato perché tirai un libro alla prof di matematica”. Quel gesto impulsivo si intreccia con il ricordo del giorno in cui i Beatles suonarono a Roma, al Cinema Teatro Adriano, il 28 giugno 1965. Un momento di storia che Verdone rivive con nostalgia e ironia, testimoniando come quell’evento abbia lasciato un’impronta indelebile nella sua vita e nel suo modo di vedere il mondo.

