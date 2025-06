Carlo Sangalli | Buon lavoro ad Alvise Biffi sarà una guida preziosa per Assolombarda

Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio e di Confcommercio Milano, si congratula calorosamente con Alvise Biffi, nuovo leader di Assolombarda. Con entusiasmo e fiducia, evidenzia il ruolo cruciale dell’imprenditore nel guidare le sfide della digital transformation e della cyber security. Sangalli riconosce in Biffi una guida preziosa per il futuro, sottolineando come la sua esperienza rappresenti un asset fondamentale per lo sviluppo imprenditoriale della Lombardia.

Il presidente della Camera di commercio e di Confcommercio Milano, Carlo Sangalli, ha espresso i suoi auguri ad Alvise Biffi, da poco eletto alla guida di Assolombarda. «I migliori auguri di buon lavoro ad Alvise Biffi – ha dichiarato Sangalli – imprenditore impegnato nelle strategiche digital transformation e cyber security». Sangalli ha voluto sottolineare il valore dell'imprenditore, già membro attivo della Camera di commercio milanese: «Abbiamo potuto conoscere e apprezzare Biffi come valido consigliere della Camera per il suo equilibrio e la sua competenza. Oggi viviamo tempi particolarmente complessi e difficili a livello internazionale, con ripercussioni anche per i nostri territori.

