Carlo Messina Direttore Generale e Ad di Intesa Sanpaolo nominato per l’ottavo anno miglior CEO tra le banche europee

Carlo Messina, Direttore Generale e AD di Intesa Sanpaolo, continua a ottenere riconoscimenti di prestigio nel settore bancario europeo. Dopo aver conquistato il titolo di European Banker 2024, ora si aggiudica per l’ottavo anno consecutivo il premio come miglior CEO tra le banche europee nel 2025, secondo la ricerca di Excel. La sua leadership innovativa e strategica rafforza ancora di più il ruolo di Intesa Sanpaolo come pilastro del sistema finanziario europeo.

Carlo Messina, Direttore Generale e Amministratore Delegato di Intesa Sanpaolo – dopo essere stato riconosciuto come European Banker 2024 dall’associazione di giornalisti economici e finanziari internazionali “The Group20+1” – è stato votato come miglior Amministratore Delegato tra le banche europee nella classifica 2025 stilata dalla societĂ di ricerca specializzata Excel (l’ex Institutional Investor Research). L’AD di Intesa Sanpaolo ha guidato la classifica – che tiene conto dei voti sia degli investitori istituzionali sia degli analisti finanziari – per l’ottava volta da quando è stata introdotta dieci anni fa. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Carlo Messina, Direttore Generale e Ad di Intesa Sanpaolo, nominato per l’ottavo anno miglior CEO tra le banche europee

