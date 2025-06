Carlo Lauro eletto presidente dell’ Upe l’Unione dei professori emeriti delle Università Italiane

Carlo Lauro, professore emerito di Statistica dell’Università di Napoli Federico ll è stato eletto presidente dell’ Upe-Unione dei Professori Emeriti delle Università Italiane. L’unione dei professori emeriti è portatrice di una visione culturale che riafferma il valore della conoscenza come “bene comune” e dell’Università come istituzione al servizio dello sviluppo umano e sostenibile della Società. Nato a Napoli nel 1943, Lauro si è laureato in Economia nel 1969, con una tesi in Statistica, presso l’Università degli Studi di Napoli. Si è successivamente specializzato in Teoria e tecnica degli elaboratori elettronici presso la stessa Università, e nell’Analisi multidimensionale dei dati presso l’Isup e l’Inria (Parigi) e all’Istituto di Statistica matematica (Tokyo). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Alumni segnala "Università e società: il ruolo dei professori emeriti" Il primo convegno nazionale dell'Unione dei Professori Emeriti delle Università italiane (UPE) ospitato dall'Università degli Studi di Padova. Giovedì 12 giugno 2025 dalle ore 9.00 Aul Vai su Facebook

