Carletto il principe dei mostri l’horror che fa ridere

Carletto il principe dei mostri, l’icona degli anni ’80 che univa horror e comicità in un mix irresistibile. Tra robot giganti e maghette dai capelli pastello, spiccava un buffo e dolce principe di Mostrilandia, pronto a conquistare grandi e piccini con le sue avventure parodiche. Conosciuto come Kaibutsu-kun in Giappone, questo anime ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi ha vissuto quegli anni, portando allegria e brio tra risate e mostri...

Negli anni '80, tra robot giganti e maghette dai capelli color pastello, spuntava un piccolo principe dall'aspetto buffo e dal cuore d'oro: Carletto, erede al trono di Mostrilandia, arrivò come un piccolo ciclone di umorismo, avventura e parodia. Conosciuto in Giappone come Kaibutsu-kun (????, che tradotto letteralmente + "Ragazzo Mostro" o "Il Principe dei Mostri" ), dal titolo The Monster Kid, questo anime* portava sullo schermo un mix irresistibile di comicità farsesca, parodia horror e una dose di tenerezza che conquistava grandi e piccini. La serie riuscì a spezzare la paura del "diverso" insegnando ai bambini valori di amicizia, coraggio e gentilezza.

