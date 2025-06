Cargo sotto sfratto parla il fondatore | Noi vittime del modello Milano E attacca il Comune

Il crollo di uno storico showroom nel cuore di Milano rappresenta molto più di un semplice sfratto: è la voce di chi denuncia un modello urbano che emargina cittadini e piccole imprese. Il fondatore, vittima di un sistema che penalizza le realtà locali, si alza per gridare il suo sdegno e chiedere un cambiamento reale. La storia di questa perdita ci invita a riflettere sul futuro della città e sul valore di un’identità condivisa.

Milano, 19 giugno 2025 – Lo sfratto, l’addio a uno showroom aper to in piazza 25 Aprile da quando correva l’anno 1989, suscita sentimenti di “rabbia, delusione” e “malinconia”. Un atto d’accusa su un “ modello Milano che sta allontanando cittadini e piccoli e medie realtà commerciali dal centro e dalla città”, in una vicenda legata anche al clima degli anni che hanno preceduto le inchieste della Procura sulla gestione dell’urbanistica milanese. L’architetto 77enne Mauro Bacchini, fondatore di Cargo e High-Tech, dagli anni ’80 punti di riferimento a Milano e di recente anche a Roma per la vendita di mobili e arredi di design, dal 2 agosto dovrà smantellare lo showroom High-Tech in piazza 25 Aprile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cargo sotto sfratto, parla il fondatore: “Noi, vittime del modello Milano”. E attacca il Comune

In questa notizia si parla di: milano - cargo - sfratto - fondatore

