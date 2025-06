Cargo riceve lo sfratto dal centro di Milano per far posto speculazioni immobiliari o locali per l'aperitivo.

Il cuore pulsante di Milano si prepara a perdere uno dei suoi simboli industrial chic: Cargo, il negozio di mobili e arredo amato da molti, sta affrontando lo sfratto dal centro città. La decisione sembra più un capitolo di speculazione immobiliare che una semplice disputa commerciale. Mentre la città si trasforma, resta da chiedersi quale sarà il destino di questo storico spazio e cosa lascerà alle sue comunità.

Finisce un'era per chi conosce bene Cargo, storico negozio di mobili e arredo per la casa in stile industrial. La catena - che fa capo alla società HighTech - ha ricevuto l'avviso di sfratto per il punto di vendita di piazza XXV Aprile dopo un contenzioso con il proprietario delle mura sul tema.