Cargo, simbolo di stile industrial e punto di riferimento milanese, si prepara a lasciare il centro città per far spazio a progetti immobiliari e locali trendy. Questa decisione segna la fine di un'epoca per chi ha amato l’arredo autentico e innovativo di questo storico negozio. Ma cosa riserva il futuro per gli appassionati del design e per la città stessa? La scena milanese sta per cambiare, e noi siamo pronti a scoprire come.

Finisce un'era per chi conosce bene Cargo, storico negozio di mobili e arredo per la casa in stile industrial. La catena - che fa capo alla società HighTech - ha ricevuto l'avviso di sfratto per il punto di vendita di piazza XXV Aprile dopo un contenzioso con il proprietario delle mura sul tema. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Cargo riceve lo sfratto dal centro di Milano "per far posto a speculazioni immobiliari o locali per l'aperitivo"

Cargo sotto sfratto, parla il fondatore: "Noi, vittime del modello Milano". E attacca il Comune - Il crollo di uno storico showroom nel cuore di Milano rappresenta molto più di un semplice sfratto: è la voce di chi denuncia un modello urbano che emargina cittadini e piccole imprese.

