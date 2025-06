Carenza di medici di base in provincia | Non bastano più soluzioni temporanee

La preoccupazione è alta e la sanità locale rischia di compromettere la qualità dell’assistenza fondamentale. La carenza di medici di base in provincia, ormai irrisolvibile con soluzioni temporanee, richiede interventi strutturali e a lungo termine per garantire un servizio efficiente e accessibile a tutti i cittadini.

Dopo quanto avvenuto a Tirano nei mesi scorsi, anche i cittadini del distretto di Bormio si trovano in forte difficoltà rispetto ai medici di base: in pochissimo tempo, sono tre i medici che hanno dato le dimissioni, passando in poco tempo da 11 unità a 8.

