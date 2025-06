Carenza d' acqua alla Reggia Iodice | Pesci a rischio nelle vasche e turisti delusi

La reggia di Caserta, simbolo di maestosità e storia, si trova oggi a fronteggiare una grave emergenza: la carenza di acqua mette a rischio i pesci nelle vasche e delude i visitatori. Dopo qualche giorno, torno sull’argomento, preoccupata per il benessere di questo patrimonio unico e per l’esperienza dei turisti. È fondamentale che si intervenga subito per tutelare questo tesoro inestimabile e preservarne la sua bellezza senza compromessi.

"Torno, dopo qualche giorno, a parlare della notevole carenza di acqua che persiste nel parco della nostra amata Reggia di Caserta anche perchè noto, con dispiacere, che dell'argomento in pochi se ne stanno occupando". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale Maria Luigia Iodice

