Carenno l' asfalto sulla circonvallazione cede improvvisamente | il motorino resta incastrato nella voragine

Una strada di Carenno, Lecco, si trasforma in un’insolita trappola: l’asfalto improvvisamente cede, inghiottendo un motorino e lasciando tutti sbalorditi. Un incidente che più che casuale sembra una denuncia tangibile ai lavori di manutenzione stradale spesso trascurati. La scena, surreale e inquietante, ricorda come le piccole vie di provincia possano nascondere rischi insidiosi. E invita a riflettere sulla tutela della sicurezza di chi quotidianamente percorre queste strade.

Carenno (Lecco), 19 giugno 2025 – Gli è ceduto l' asfalto sotto i piedi, anzi sotto la ruota del motorino. Sembra quasi un fotomontaggio, oppure un'installazione artistica provocatoria di quelle contemporanee per denunciare lo stato in cui sono ridotte le strade. Invece è tutto vero ed è successo a Carenno, piccolo centro lecchese sul confine con la Bergamasca. Un motociclista in sella al suo scooter, un cinquantino, stava percorrendo la circonvallazione della Valle San Martino, ma all'improvviso si è aperta una voragine nell'asfalto e lui c'è finito dentro con la ruota anteriore del motorino. Il motorino è rimasto poi incastrato nell'improvvisa fenditura nel manto stradale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Carenno, l'asfalto sulla circonvallazione cede improvvisamente: il motorino resta incastrato nella voragine

