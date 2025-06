Carburanti rincari alla pompa dopo lo scoppio del conflitto tra Israele e Iran | +3 centesimi in una settimana

L’Italia si trova di fronte a un nuovo aumento dei carburanti, con un incremento di 3 centesimi in una settimana, dopo lo scoppio del conflitto tra Israele e Iran. La tensione internazionale ha scatenato una corsa al rialzo dei prezzi sul mercato globale, con il Brent salito del 10%. Secondo Staffetta Quotidiana, oggi Eni ha già ritoccato i prezzi alla pompa, annunciando una fase di ulteriori rincari che potrebbe durare ancora.

Non si arresta la corsa al rialzo dei prezzi dei carburanti in Italia, spinta dal clima di crescente tensione internazionale. Dopo una settimana di guerra aperta tra Israele e Iran, i mercati petroliferi globali hanno registrato un'impennata: il prezzo del Brent è aumentato di circa il 10%, alimentando una nuova ondata di rincari alla pompa. Secondo l'ultima rilevazione di Staffetta Quotidiana, solo nella giornata di oggi Eni ha ritoccato al rialzo i prezzi consigliati: +1 centesimo al litro per la benzina, +2 per il gasolio. Mossa simile per Tamoil, mentre Q8 ha alzato di un centesimo il prezzo del gasolio.

