Carambola sulla statale | tre auto coinvolte e traffico in tilt

Una carambola sulla statale Appia ha paralizzato il traffico, coinvolgendo tre auto in un complicato incidente nei pressi di Cascano di Sessa Aurunca. La scena, resa ancora più caotica dall'intervento immediato della polizia stradale, ha lasciato i conducenti e i passanti in attesa di chiarimenti. Mentre le autorità lavorano per chiarire le cause dello scontro, il disagio alla viabilità si fa sentire. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Incidente stradale sull’Appia, nei pressi di Cascano di Sessa Aurunca. E’ quanto accaduto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 19 giugno 2025. Nel sinistro sono rimaste coinvolte almeno tre vetture. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, che ha proceduto con i rilievi necessari ad. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Carambola sulla statale: tre auto coinvolte e traffico in tilt

