Carabinieri del Nas nelle piscine chiusa una struttura per l' assenza del defibrillatore

Durante l’Operazione "Estate Tranquilla 2025", i Carabinieri del NAS di Latina hanno messo in campo controlli rigorosi per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini. Nel corso di queste verifiche, è stata chiusa una piscina per l’assenza del defibrillatore, un elemento fondamentale per la tutela della vita. La lotta contro le irregolarità si intensifica: la sicurezza non è mai troppa!

Nel quadro dell'Operazione "Estate Tranquilla 2025", volta a tutelare la salute dei cittadini durante il periodo estivo, personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) dei Carabinieri di Latina ha eseguito una serie di controlli straordinari presso strutture ricreative e ricettive nella.

