Carabiniere e caregiver con venti anni di servizio si vede rifiutare per tre volte il trasferimento

Un carabiniere e caregiver con vent'anni di dedizione al servizio si trova di fronte a un muro di silenzio: tre rifiuti consecutivi per il suo legittimo desiderio di assistere la madre, nonostante norme chiare a tutela delle esigenze familiari. Un esempio di come, a volte, la burocrazia possa ostacolare anche i doveri più profondi. Continua a leggere per scoprire come questa vicenda si sviluppa e cosa si può fare per cambiare le cose.

Il militare ha chiesto il trasferimento nella sede più vicina per assistere la madre. Ma per tre volte in due anni gli è stato rifiutato, nonostante la leggi parli chiaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: anni - volte - trasferimento - carabiniere

“Sono stata sposata due volte, ma a 51 anni ero ancora vergine. Poi finalmente ho fatto sesso e non mi sono più fermata”: la delusione e rinascita di una donna - A 51 anni, dopo due matrimoni e una lunga attesa, ho finalmente scoperto il sesso, trasformando la mia vita.

Le indagini sulla morte di Massimiliano Lucietti, cacciatore di 24 anni ucciso nei boschi di Celledizzo (Trento) il 31 ottobre 2022, sono arrivate a una svolta. Il Gip Enrico Borrelli ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dal pm e ha ordinato alla Procura Vai su Facebook

Carabiniere e caregiver con venti anni di servizio si vede rifiutare per tre volte il trasferimento; SIM CARABINIERI CALABRIA: “LA SENTENZA DEL TAR AFFERMA IL DIRITTO AI TRASFERIMENTI TEMPORANEI”; Ipotesi trasferimento dal ROS per il carabiniere che ha investito l'agente di polizia locale. Daniele si è risvegliato: l'incontro con i parenti.

Carabiniere e caregiver con venti anni di servizio si vede rifiutare per tre volte il trasferimento - Il militare ha chiesto il trasferimento nella sede più vicina per assistere la madre. Da fanpage.it

Picchiato a Modena da un carabiniere, disposto il trasferimento per due ufficiali - Dopo la diffusione del video dove si vede un carabiniere che tira ... Riporta tg24.sky.it