Captain Phillips – Attacco in mare aperto | la spiegazione del finale del film

Il film Captain Phillips – Attacco in mare aperto ci immerge in un drammatico episodio reale di pirateria nel 2009, narrando il coraggio e la determinazione del capitano Richard Phillips. Il finale, ricco di tensione e colpi di scena, svela il difficile equilibrio tra sopravvivenza e diplomazia. Ma cosa c’è dietro quella conclusione? Scopriamolo insieme, per comprendere appieno il messaggio potente che il film vuole trasmettere.

Il film Captain Phillips – Attacco in mare aperto ( qui la recensione ) del 2013 diretto da Paul Greengrass raccontava la storia vera del dirottamento della Maersk Alabama nel 2009, che si concluse con il salvataggio di Phillips e del suo equipaggio. Nel 2009, il capitano Richard Phillips, interpretato da Tom Hanks nel film, era il capitano della nave da carico Maersk Alabama che fu presa di mira dai pirati somali, i quali lo presero in ostaggio. L’incidente è stato pubblicizzato come la prima cattura riuscita di una nave registrata sotto la bandiera degli Stati Uniti dal XIX secolo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

