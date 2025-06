Caprile Juventus novità dalla Sardegna | il Cagliari ha deciso il futuro del portiere finito nella lista dei bianconeri I dettagli

Arrivano importanti novità dal mondo del calcio sardo e juventino: il futuro di Elia Caprile si fa sempre più chiaro. Il portiere, attualmente di proprietà del Napoli, potrebbe presto vestire la maglia del Cagliari grazie a un trasferimento a titolo definitivo. Questa decisione apre nuove prospettive e fa tremare i pronostici sul calciomercato della Juventus, soprattutto in vista di una possibile partenza di Mattia Perin. Scopriamo tutti i dettagli di questa fase cruciale.

Caprile Juventus, novità dalla Sardegna: il Cagliari ha deciso il futuro del portiere finito recentemente anche nella lista dei bianconeri. Tutti i dettagli. Tra i portieri accostati al calciomercato Juventus in queste settimane in caso di addio di Mattia Perin c’è anche Elia Caprile, di proprietà del Napoli ma sul punto di passare a titolo definitivo al Cagliari. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport i sardi avrebbero deciso di tenere il loro estremo difensore, che comune ha una valutazione che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. La Juve, nel caso, dovrà cambiare obiettivo. . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Caprile Juventus, novità dalla Sardegna: il Cagliari ha deciso il futuro del portiere finito nella lista dei bianconeri. I dettagli

Caprile Juventus, dalla Sardegna non hanno dubbi: anche in bianconeri in corsa per il portiere del Cagliari! Le ultime - Dalla Sardegna, Caprile si conferma come uno dei nomi caldi per la Juventus. I bianconeri sono in corsa per acquisire il talento del Cagliari, attualmente in prestito dal Napoli, alla luce di un possibile addio di Perin.

