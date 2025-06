Capitale italiana dell’arte contemporanea Spoleto e Foligno si candidano insieme

Un’iniziativa che poggia su una storia consolidata di sperimentazione artistica, che ha trasformato queste città in veri e propri laboratori di creatività. Con entusiasmo e visione condivisa, Foligno e Spoleto si candidano a diventare il cuore pulsante dell’arte contemporanea italiana, portando innovazione, talento e cultura nel panorama nazionale. È un progetto che promette di rivoluzionare il modo di vivere e percepire l’arte nel nostro Paese, e il futuro è tutto da scrivere.

Il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il 15 giugno. Si sono presentate Alba, Pietrasanta, Chioggia, Termoli e, congiuntamente, Varese-Gallarate e Foligno-Spoleto Vai su Facebook

