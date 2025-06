Capitale della cultura Palazzo Badini sarà il riferimento per i turisti

La proroga strategica della concessione gratuita dei locali di Palazzo Badini rappresenta un passo importante per consolidare il ruolo della cultura come motore di attrazione turistica. PromoTurismoFVG potrĂ continuare a valorizzare questo spazio storico, rendendolo un punto di riferimento imprescindibile per visitatori e appassionati. Un esempio concreto di come le istituzioni investano nel patrimonio culturale per promuovere lo sviluppo sostenibile e il turismo di qualitĂ .

La Giunta comunale ha approvato il rinnovo della concessione gratuita dei locali situati al piano terra di Palazzo Badini a PromoTurismoFVG. L'accordo, attivo dal 16 dicembre 2016 e inizialmente valido fino a febbraio 2023, è stato esteso fino al 30 giugno 2028. Questa proroga è strategicamente. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Capitale della cultura, Palazzo Badini sarĂ il riferimento per i turisti

In questa notizia si parla di: palazzo - badini - capitale - cultura

Capitale della cultura, Palazzo Badini sarà il riferimento per i turisti - La Giunta comunale ha deciso di prorogare fino al 2028 la concessione gratuita dei prestigiosi locali di Palazzo Badini a PromoTurismoFVG, rafforzando così il ruolo di questa sede come punto di riferimento per i visitatori e gli eventi culturali.

Capitale della cultura, Palazzo Badini sarĂ il riferimento per i turisti; CS Concessione locali Palazzo Badini; Grande festa a !.

Capitale della Cultura 2027, Da Pnlegge a Dedica, fino a Cinemazero: i messaggi d’amore della città migliore - Un abbraccio che spazia dalla politica all'associazionismo, dal mondo letterario a quello economico. Scrive ilgazzettino.it

Capitale della Cultura 2026, Biondi incontra sindaco di Mantova - Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha ricevuto a Palazzo Margherita il primo ... Come scrive ansa.it