capcom spotligh annunciato il nuovo evento con resident evil requiem e pragmata ecco data ed orario

Capcom ha annunciato ufficialmente un nuovo Capcom Spotlight, fissato per la mezzanotte italiana tra il 26 e il 27 giugno, un evento che promette di catalizzare l’attenzione degli appassionati grazie a una scaletta di assoluto rilievo. Della durata di circa 40 minuti, la trasmissione sarà un’occasione preziosa per scoprire novità e approfondimenti su alcuni dei titoli più attesi del catalogo Capcom. Protagonista indiscusso sarà Resident Evil Requiem, nuovo episodio della saga survival horror più iconica di sempre, che segna il ritorno del franchise con un impianto visivo e narrativo rinnovato. Tra le novità più interessanti spicca la possibilità di passare liberamente dalla visuale in prima persona a quella in terza, una scelta che promette di arricchire ulteriormente l’esperienza di gioco. 🔗 Leggi su Game-experience.it