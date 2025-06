Capcom showcase presenta resident evil requiem e monster hunter wilds

Sei pronto a immergerti nel mondo delle novità videoludiche? Capcom si appresta a sorprendere i fan con un evento imperdibile il 26, dedicato a Resident Evil Requiem e Monster Hunter Wilds. Un’occasione unica per scoprire in anteprima dettagli esclusivi sui titoli più attesi dell’anno, alimentando l’entusiasmo e la curiosità di una community affamata di novità. Non perdere l’appuntamento: il futuro dei tuoi giochi preferiti sta per essere svelato!

anticipazioni sulla prossima presentazione di capcom: focus su resident evil requiem e monster hunter wilds. Le principali aziende del settore videoludico continuano a svelare novità e aggiornamenti in vista delle imminenti conferenze estive. Capcom si prepara a un evento dedicato, che promette di offrire dettagli esclusivi su alcuni dei titoli più attesi come Resident Evil Requiem e Monster Hunter Wilds. La presentazione, prevista per il 26 giugno, sarà un’occasione per approfondire le nuove caratteristiche di questi giochi e anticipare i contenuti futuri. la conferenza capcom spotlight: date e contenuti principali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Capcom showcase presenta resident evil requiem e monster hunter wilds

