Caos Serie B arriva un’altra sentenza | UFFICIALE la decisione sul ricorso della Salernitana

L’estate infinita della Serie B continua a sorprendere, tra decisioni ufficiali e ricorsi che scuotono il calcio italiano. Mentre si avvicina il clou con il match Salernitana-Sampdoria, il drama legale del torneo non accenna a terminare. La battaglia legale della Salernitana promette di tenere tutti con il fiato sospeso ancora a lungo, rendendo questa stagione una delle più imprevedibili di sempre. L’attesa per il verdetto definitivo è ormai alle porte.

Prosegue la surreale estate della Serie B: in attesa del Playout di ritorno, è arrivata un’altra sentenza da parte del Tribunale Federale Nazionale Tra sentenze e rinvii, non è ancora conclusa la stagione di Serie B 2024-2025. L’ultimo atto in campo sarà Salernitana-Sampdoria, ma il club campano promette ancora battaglia in ogni sede legale. Serie B, playout ancora in bilico: si attende l’esito del ricorso della Salernitana (Foto LaPresse) – calciomercato.it Come ampiamente prevedibile, infatti, il Tribunale Federale Nazionale ha bocciato anche il nuovo ricorso della Salernitana contro il rinvio del playout con il Frosinone e la fissazione delle nuove date contro la Sampdoria. 🔗 Leggi su Calciomercato.it