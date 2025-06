Caos all'ordine degli ingegneri di Napoli in mille chiedono il voto online | c'è la petizione

In un’epoca di innovazione e partecipazione digitale, oltre mille ingegneri napoletani hanno firmato una petizione per introdurre il voto online nelle assemblee dell’Ordine. Un movimento che mira a semplificare le procedure, aumentare la partecipazione e ridurre i costi. La richiesta è chiara: è tempo di modernizzare le modalità di voto per coinvolgere tutti gli iscritti. Scopriamo insieme come questa proposta potrebbe rivoluzionare il funzionamento dell’Ordine.

Petizione firmata da oltre mille ingegneri per introdurre il voto online nelle assemblee dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli: "Serve la massima partecipazione e si risparmia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

