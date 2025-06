Canzoni appassionate per celebrare la Festa della Musica

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile! Nella suggestiva sede di Fatti d’Arte ad Aversa, dal 21 giugno al 5 luglio, la mostra fotografica “Canzoni Appassionate” di Ciro Pipoli celebra la magia della musica attraverso scatti coinvolgenti e carichi di emozioni. L’evento si arricchirà di un DJ set che farà vibrare il cuore di tutti, creando l’atmosfera perfetta per rendere omaggio ai grandi classici e alle passioni sonore. Non mancare a questa celebrazione unica!

