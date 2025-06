Cantieri e traffico in via Stalingrado | nuove modifiche alla viabilità per risolvere l' ingorgo

strategie per alleviare il caos. Nuove modifiche alla viabilità in via Stalingrado sono state annunciate per facilitare il flusso veicolare e ridurre i disagi dei cittadini. Dopo una giornata di ingorghi e code interminabili, il Comune si impegna a ripristinare la mobilità e garantire un miglioramento immediato. Scopriamo insieme le novità che promettono di sbloccare questa situazione critica e ridare respiro alla zona.

Il Comune prova a sbrogliare l'ingorgo che il cantiere del tram ha portato in via Stalingrado. Dopo una giornata da panico per i viaggiatori, rimasti imbottigliati nel traffico causato da carreggiate ristrette dalle transenne e viabilità modificata, l'amministrazione ha deciso di cambiare le.

