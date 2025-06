Cantieri del Bus Rapid Transit anche a Japigia | allestimento tra via Caldarola e Toscanini

Il futuro della mobilità a Bari prende forma con i cantieri del Bus Rapid Transit a Japigia, tra via Caldarola e Toscanini. L’interdizione al traffico e alla sosta, disposta dal Comune, segna un passo importante verso un sistema di trasporto più efficiente e sostenibile. L’attesa ora è per l’avvio delle attività che trasformeranno questa zona, migliorando la qualità di vita di tutti i cittadini e rendendo più dinamico il cuore della città.

Il Comune di Bari ha dispostol'interdizione al traffico e alla sosta dell'area in via Caldarola in prossimità dell'intersezione con via Toscanini, in vista dell'avvio delle attività propedeutiche alla cantierizzazione delle aree interessate dai lavori di realizzazione del Sistema Brt (Bus Rapid.

A Bari il quartiere Japigia preda del caos cantieri: Caldarola e Gentile vie «calde» - Altra zona critica via Gentile con la chiusura di un senso di marcia tra via Toscanini e via Loiacono per i lavori legati ad Aqp. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it