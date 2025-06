Cantieri Ascoli centro storico e gru | la nuova mappa delle chiusure previste

Ascoli Piceno si prepara a un importante cambio di volto con l'apertura di nuovi cantieri nel centro storico. Le prossime settimane vedranno le vie della città trasformarsi, con chiusure temporanee che consentiranno l’installazione di gru e lavori di restyling. La mappa delle chiusure, già in fase di definizione, è fondamentale per cittadini e visitatori che desiderano esplorare il cuore pulsante di Ascoli senza sorprese. Ecco tutto quello che dovete sapere.

Ascoli Piceno, 19 giugno 2025 – In città stanno per arrivare nuovi cantieri privati. Nei prossimi giorni, infatti, alcune vie del centro storico resteranno chiuse per consentire l’allestimento delle gru. A cominciare, ad esempio, da piazza Roma. Qui, dalle 14 di giovedì alle 7 di venerdì mattina, sarà interrotto il transito veicolare, con la contestuale deviazione del flusso proveniente da via XX Settembre (lato ovest) all’interno di Piazza Roma. Prevista anche l’istituzione del divieto di sosta con obbligo di rimozione coatta su tutta la piazza, nella stessa fascia oraria, nonché la rimozione sul lato est della piazza dei tavoli presenti davanti la gelateria ‘Qui si gode’ e la chiusura degli ombrelloni come da accordi preventivi intercorsi tra le parti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cantieri Ascoli, centro storico e gru: la nuova mappa delle chiusure previste

