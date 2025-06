Canoa velocità Lucrezia Zironi in finale nel K1 200 agli Europei Costrette alle semifinali tutte le altre imbarcazioni azzurre

Lucrezia Zironi brilla agli Europei di Racice, conquistando un posto diretto in finale nel K1 200 femminile grazie a una prestazione stellare. Mentre tutte le altre imbarcazioni azzurre devono affrontare le semifinali, la nostra atleta si distingue tra le migliori, portando l'Italia al centro dell’attenzione nella prima giornata di questa emozionante competizione di canoa velocità e paracanoa. Il sipario si apre sulla corsa verso la gloria...

Lucrezia Zironi, unica italiana a centrare uno dei primi tre posti, utili per il passaggio all'ultimo atto nelle batterie odierne, approda direttamente in finale nel K1 200 femminile, mentre saranno costrette a passare dalla semifinale tutte le altre otto imbarcazioni azzurre impegnate nella sessione mattutina della prima giornata degli Europei senior 2025 di canoa velocità e paracanoa, scattati a Racice (Cechia). CANOA VELOCITA'. SPECIALITA' OLIMPICHE Nel C1 1000 maschile Carlo Tacchini  manca il passaggio alla finale a causa del quarto posto nella seconda serie in 3:56.148, mentre nel K1 1000 maschile Andrea Schera si classifica quinto nella seconda batteria in 3:38.

