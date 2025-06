Canoa velocità Casadei-Tacchini in finale nel C2 500 metri e Mattia Alfonsi in finale nel C1 500 agli Europei

L’Italia brilla alla prima giornata degli Europei 2025 di canoa velocità e paracanoa a Racice, conquistando finali di rilievo e dimostrando un ottimo livello di preparazione e talento. Casadei e Tacchini volano in finale nel C2 500 metri, mentre Mattia Alfonsi si qualifica nel C1 500 metri, aprendo la strada a grandi emozioni. La gara è solo all’inizio, e l’Italia promette di lasciare il segno anche nelle prossime sfide.

La sessione pomeridiana della prima giornata degli Europei senior 2025 di canoa velocità e paracanoa, competizione in corso di svolgimento a Racice (Cechia), regala all’Italia la finale A nel C2 500 metri con il duo Casadei-Tacchini, stesso obiettivo centrato da Mattia Alfonsi nel C1 500 metri maschile. Accedono alle semifinali Lucrezia Zironi nel K1 500 metri femminile, Samuele Burgo-Tommaso Freschi nel K2 500 metri maschile e Francesco Lanciotti nel K1 500 metri maschile. Nelle specialità paralimpiche Amanda Embriaco conquista la terza piazza nel KL3 200 femminile e vola in finale A. Nel KL2 200 maschile Christian Volpi si qualifica per la finale A. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canoa velocità, Casadei-Tacchini in finale nel C2 500 metri e Mattia Alfonsi in finale nel C1 500 agli Europei

In questa notizia si parla di: metri - finale - canoa - velocità

Canoa velocità. Alfonsi in finale nel C1 500 metri, ottimo debutto per Tacchini e Casadei a Poznan - Poznan ospita la seconda tappa del mondiale di canoa sprint. Mattia Alfonsi si distingue conquistando la finale nel C1 500 metri, mentre debutto positivo per Casadei e Tacchini nel C1 1000 metri.

Auronzo di Cadore si prepara ad accogliere la Gara Internazionale di Canoa Velocità 2025: oltre 10 Nazioni presenti, tra conferme e novità. In fase di sviluppo anche la progettualità di raduni e stage di alto livello. Auronzo di Cadore (BL) – Il Lago di Sa Vai su Facebook

Canoa sprint a Parigi 2024: calendario, orari e formula delle gare; Parigi 2024, il programma di martedì 6 agosto: gli italiani in gara e dove vederli in tv; Programma Olimpiadi oggi: finali, medaglie, dove vedere le gare in tv e streaming.