Cani antidroga allo stadio Maradona durante i concerti di Vasco a Napoli | sequestrata droga e articoli contraffatti

Durante i concerti di Vasco Rossi allo stadio Maradona di Napoli, la Guardia di Finanza ha condotto un'operazione straordinaria sequestrando droga e articoli contraffatti. L'intervento, effettuato con unità cinofile antidroga, ha garantito sicurezza e legalità, proteggendo i fan e la città.

Operazione della Guardia di Finanza durante gli eventi del 16 e 17 giugno. Durante le due serate dei concerti di Vasco Rossi allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha condotto un' operazione mirata di controllo e prevenzione. I militari del Gruppo Pronto Impiego, con il supporto delle unità cinofile antidroga, hanno pattugliato l'area dello stadio e le zone limitrofe con l'obiettivo di contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Droga sequestrata e decine di segnalazioni. Grazie al lavoro dei cani antidroga, i finanzieri hanno rinvenuto e sequestrato cocaina, MDMA, hashish e marijuana.

"Siete un popolo straordinario, libero, stropicciato, autentico" - Vasco durante il suo concerto allo stadio Maradona #napoli #vascorossi

