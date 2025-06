Cane muore dopo essere stato lasciato in auto sotto al sole | denunciato 40enne

Una tragedia che scuote la sensibilità di tutti: un pitbull morto a causa di un colpo di calore lasciato in auto sotto il sole nel Vercellese. Il proprietario, un 40enne, ha tentato di nascondere la tragica scena, ma è stato fermato dalla Polizia e ora rischia una denuncia per maltrattamento di animali. La vicenda evidenzia l’importanza di responsabilità e attenzione nei confronti dei nostri amici a quattro zampe. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa triste storia.

Nel Vercellese un Pitbull è morto per un colpo di calore dopo essere stato lasciato in auto al sole. L'uomo, un 40enne, ha tentato di disfarsi del corpo ma è stato fermato dalla Polizia. Ora rischia una denuncia per maltrattamento di animali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

