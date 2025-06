Candidatura a Capitale della Cultura 2028 pubblicato l’avviso per la co-programmazione e co-progettazione

Benevento si prepara a brillare come Capitale italiana della Cultura 2028! Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore Antonella Tartaglia Polcini annunciano l’avviso pubblico per avviare un percorso di co-programmazione e co-progettazione, coinvolgendo attivamente enti e cittadini. È un’opportunità unica per costruire insieme il futuro culturale della città. Sei pronto a contribuire? Scopri come partecipare e fare la differenza!

Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini rendono noto che è stato pubblicato l'avviso con l'invito a manifestare interesse per l'attivazione di un percorso di co-programmazione e co-progettazione finalizzato alla redazione e presentazione del dossier di candidatura della Città di Benevento a Capitale italiana della Cultura 2028. L'invito è rivolto agli Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale (RUNTS) che, in via esclusiva o principale, esercitano attività aventi ad oggetto l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, ivi comprese le attività di diffusione della cultura.

