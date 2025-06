Campo Calabro incendiato lo scuolabus | il sindaco consegna prove alle forze dell’ordine

Un episodio che scuote la comunità di Campo Calabro, con il sindaco Repaci che non si ferma di fronte alla devastazione: questa mattina, il nuovo scuolabus è stato incendiato, causando danni per circa 60 mila euro. La solidarietà e l’indignazione si fanno sentire, mentre le forze dell’ordine ricevono tutte le prove necessarie per fare luce su quanto accaduto. La sicurezza dei nostri ragazzi merita risposte rapide e decise.

"Questa mattina si è incendiato il nuovo scuolabus", scrive Sandro Repaci, sindaco di Campo Calabro, sul suo profilo Facebook. Posta la foto dello scuolabus distrutto dalle fiamme e afferma: Sono andati in fumo circa 60 mila euro di un automezzo praticamente nuovo, entrato in servizio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Campo Calabro, incendiato lo scuolabus: il sindaco consegna prove alle forze dell’ordine

In questa notizia si parla di: scuolabus - campo - calabro - incendiato

