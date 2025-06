Campi flegrei nuova via di fuga | È attesa da 40 anni

Da decenni si attendeva una svolta per migliorare la mobilità nei Campi Flegrei, e finalmente sta per arrivare: una nuova via di fuga che collegherà Pozzuoli alla tangenziale, un'opera strategica per la sicurezza e lo sviluppo dell'area. Dopo 40 anni di attese, i lavori partiranno a breve, rivoluzionando il modo di spostarsi e rafforzando la pianificazione di emergenza. L'inizio di questa grande infrastruttura segna un passo decisivo verso il futuro.

“Stiamo realizzando una infrastruttura strategica nella pianificazione di emergenza dell’area flegrea. Uno svincolo che collegherà l’abitato di Pozzuoli alla tangenziale, di cui si parla da un quarantennio. Il cantiere aprirà nei prossimi giorni e durerà 15 mesi, con un costo complessivo di circa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Campi flegrei, nuova via di fuga: “È attesa da 40 anni”

