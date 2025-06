Campi Flegrei firmato al Mit il protocollo per nuove infrastrutture di sicurezza E Musumeci annuncia un cantiere strategico per l’emergenza

Un importante passo avanti nella sicurezza dei Campi Flegrei: oggi, presso il Ministero delle Infrastrutture, è stato firmato un protocollo strategico per migliorare le infrastrutture e garantire una risposta efficace alle emergenze. Con l’obiettivo di salvaguardare la popolazione e il territorio, Musumeci annuncia un nuovo cantiere che rafforzerà la pianificazione di emergenza e la resilienza dell’area. È un impegno concreto per un futuro più sicuro.

È stato siglato oggi nella sede del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un importante protocollo d’intesa per la realizzazione di interventi volti a rafforzare, nel territorio del Comune di Pozzuoli, la funzionalità e le condizioni di sicurezza dell’A56 Tangenziale di Napoli. Un punto riconosciuto come via di fuga principale nella pianificazione di emergenza dell’area dei Campi Flegrei. E Musumeci annuncia un nuovo cantiere per le emergenze. Sos Campi Flegrei. La firma è avvenuta alla presenza del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, del ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, del sottosegretario al MIT Tullio Ferrante e del vicedirettore generale del Gruppo Autostrade per l’Italia Amedeo Gagliardi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Campi Flegrei, firmato al Mit il protocollo per nuove infrastrutture di sicurezza. E Musumeci annuncia un cantiere strategico per l’emergenza

In questa notizia si parla di: protocollo - infrastrutture - sicurezza - campiflegrei

Campi Flegrei: firmato al MIT il protocollo per rafforzare sicurezza e vie di fuga nel territorio di Pozzuoli. Nuovi interventi sulla Tangenziale di Napoli, arteria chiave in caso di emergenza. Maggiori dettagli su https://mit.gov.it/comunicazione/news/campi-flegrei-fi Vai su X

Campi Flegrei, firmato al Mit il protocollo per nuove infrastrutture di sicurezza. E Musumeci annuncia un cantiere strategico per l'emergenza; Campi Flegrei, Castiello: «Il protocollo firmato al Mic atto concreto per la sicurezza»; Campi Flegrei: firmato al MIT protocollo per nuove infrastrutture, accessi e vie di fuga più sicure nell'area di Pozzuoli.

Campi Flegrei, Castiello: «Il protocollo firmato al Mic atto concreto per la sicurezza» - «La sottoscrizione avvenuta oggi nella sede del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dello strategico protocollo d'intesa per ... Secondo msn.com

Campi Flegrei: firmato al MIT il protocollo per nuove infrastrutture, accessi e vie di fuga più sicure nell'area di Pozzuoli - Campi Flegrei: firmato al MIT il protocollo per nuove infrastrutture, accessi e vie di fuga più sicure nell'area di Pozzuoli ... Da finanza.repubblica.it