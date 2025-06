Campania da record un aumento dell’8,1% nel traffico passeggeri

La Campania si conferma una meta irresistibile, con un incremento impressionante del traffico passeggeri nel 2024, che ha portato oltre 9 milioni di viaggiatori a scoprire le sue meraviglie. Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia si distinguono come fari per gli amanti delle escursioni marittime, offrendo esperienze indimenticabili. In particolare, il porto di Napoli...

La Campania si conferma una destinazione da sogno per gli amanti dei viaggi via mare, con i porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia che nel 2024 hanno registrato un aumento dell’8,1% nel traffico passeggeri, trasportando ben 9.046.396 persone. Nello specifico, il porto di Napoli è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Campania da record, un aumento dell’8,1% nel traffico passeggeri

