Camorra e appalti negli ospedali a Napoli | otto condanne e tre assoluzioni

Un colpo duro alla criminalità organizzata a Napoli: otto condanne e tre assoluzioni nel processo sugli appalti ospedalieri, con oltre 70 anni di carcere inflitti. Un'indagine che ha portato alla luce il tiepido intreccio tra camorra e sistema sanitario, svelando come il clan Cimmino-Caiazzo del Vomero abbia condizionato le opere pubbliche. La lotta contro questa piaga continua, ma i risultati testimoniano un passo importante verso la trasparenza e la legalità. Continua a leggere.

Inflitti oltre 70 anni di carcere al termine del processo ordinario sugli appalti negli ospedali napoletani condizionati dal clan Cimmino-Caiazzo del Vomero; la sentenza per abbreviato era arrivata a dicembre 2022. 🔗 Leggi su Fanpage.it

