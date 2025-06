Cammina in strada col marito muore stroncata da un malore improvviso

Una tranquilla passeggiata nel cuore di Brescia si è trasformata in un dramma improvviso, lasciando tutti sgomenti. Mentre il sole splendeva e il silenzio avvolgeva il villaggio Prealpino, una donna di 76 anni ha perso la vita in pochi attimi a causa di un malore imprevisto. Un evento che ci ricorda quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile, cambiando per sempre le vite di chi resta.

Una tranquilla passeggiata, come tante altre. Il sole di metà pomeriggio, il silenzio sereno del villaggio Prealpino di Brescia. Ma mercoledì 18 giugno, per una coppia di coniugi, si è trasformato in tragedia. Una donna di 76 anni si è improvvisamente accasciata al suolo, colpita da un malore. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Cammina in strada col marito, muore stroncata da un malore improvviso

In questa notizia si parla di: malore - cammina - strada - marito

Accusa un malore mentre cammina. Addio all'imprenditore Giorgio Bartolucci, zio di Gimbo Tamberi - Sirolo piange la prematura scomparsa di Giorgio Bartolucci, imprenditore di 61 anni e zio del campione olimpico Gianmarco Tamberi.

L’episodio davanti al Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. “Mio marito, con problemi di cuore, ha discusso con un agente di polizia locale” Vai su Facebook

Cammina in strada col marito, muore stroncata da un malore improvviso; TEANO – Malore improvviso mentre cammina in strada, ferito giovane medico; Lina Pietroboni, malore fatale a 57 anni: la catechista muore davanti ai ragazzi durante il pellegrinaggio a R.