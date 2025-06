Camionista scende per segnalare un guasto travolto e ucciso da una Fiat Panda nella Galleria Carso

Una tragica tragedia scuote la Galleria Carso: una camionista turca di 32 anni, intenta a segnare un guasto, viene investita e uccisa da una Fiat Panda. L’incidente, avvenuto poco dopo mezzanotte, solleva ancora molte domande sulla sicurezza in galleria e sulla rapidità di intervento. Un dramma che invita a riflettere sulla prevenzione e sulle misure di tutela dei lavoratori. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

L'incidente poco dopo la mezzanotte di giovedì 19 giugno nella Galleria Carso in direzione Venezia. La vittima è una camionista di 32 anni di nazionalitĂ turca. Era appena sceso dal mezzo per posizionare il triangolo d’emergenza quando è stata travolto. Alla guida dell’utilitaria un uomo di mezza etĂ . 🔗 Leggi su Fanpage.it

