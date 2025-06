Camion si ribalta su un fianco sulla bretella autostradale | conducente in ospedale

Un drammatico incidente sulla bretella autostradale di Lucca ha visto un camion trasportante materiale tessile ribaltarsi su un fianco, creando panico e blocco del traffico. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per gestire la scena, mentre il conducente, ora in ospedale, sta ricevendo le cure necessarie. Un episodio che ricorda quanto la sicurezza stradale sia fondamentale per tutti noi.

LUCCA – I vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti sulla bretella, poco prima dell’ingresso in A11, per un incidente stradale che ha coinvolto che trasportava materiale tessile, che si è ribaltato su un fianco. Il conducente del mezzo è stato preso in carico dai sanitari del 118 per le cure del caso, ma non è in gravi condizioni. Sul posto sono arrivate anche polizia stradale e personale di Autostrade. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: fianco - bretella - conducente - camion

Camion carico di limoni si ribalta su bretella A18, il conducente ferito e traffico in tilt; Impressionante incidente in autostrada, camion si ribalta su un fianco e blocca la corsia; Camion si ribalta prima dell’ingresso in A11 sulla bretella Lucca-Viareggio.

Camion carico di limoni si ribalta su bretella A18, il conducente ferito e traffico in tilt - si è ribaltato su un fianco, disperdendo il carico sul manto stradale sulla bretella di immissione dell’A18, nei pressi dello svincolo autostradale. Riporta catania.gds.it

Incidente a Lucca, mezzo pesante si ribalta sulla Bretella - Lucca, 19 giugno 2025 – Incidente stradale questa mattina, intorno a mezzogiorno, sulla Bretella Lucca- Scrive msn.com