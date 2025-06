Camion in fiamme in tangenziale viabilità in tilt per ore

trascinato un incendio che ha provocato una scena apocalittica: fiamme alte e colonne di fumo nero, mentre la viabilità è collassata per ore. Un pomeriggio di tensione e disagi sulla tangenziale di Limena, dove sono intervenuti i soccorritori per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. La situazione ha causato lunghe code e rallentamenti, lasciando molti automobilisti bloccati nel caos. Ecco cosa è successo realmente.

E' stato un pomeriggio di passione quello odierno, 19 giugno per coloro che a partire dalle 14,30 si sono trovati lungo la tangenziale all'altezza di Limena. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri e dai vigili del fuoco, un camion che stava affrontando la strada in direzione Cittadella ha.

