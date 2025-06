Cambiaso gasa i tifosi dopo Al Ain Juve | ha scritto questo messaggio post 5-0 parole che indicano la strada ai bianconeri – FOTO

Dopo il trionfale esordio nel Mondiale per Club con la Juve, Andrea Cambiaso ha comunicato un messaggio di grande fiducia ai tifosi. Con parole che ispirano determinazione e unità , il terzino ha scritto la sua versione della strada verso il successo. Le sue parole sono un richiamo a non mollare e a credere nei propri sogni, un invito a tutti i bianconeri a continuare a lottare con passione.

Cambiaso, terzino della Juve, ha scritto questo messaggio dopo la vittoria all'esordio del Mondiale per Club contro l'Al Ain per 5-0. Attraverso il proprio profilo Instagram, il terzino bianconero Andrea Cambiaso ha voluto scrivere questo messaggio dopo il successo all'esordio del Mondiale per Club per 5-0 contro l'Al Ain. PAROLE – «Andando nella giusta direzione».

