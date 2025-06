Cambia il prezzo delle sigarette aumenti voluti dall’Ue | quanto costeranno i pacchetti

Dopo i recenti aumenti, la Commissione Europea sta valutando nuove misure per alzare ulteriormente i prezzi delle sigarette e dei prodotti correlati. Con una revisione della Direttiva sulle accise del tabacco (Ted), si prospetta un rincaro che potrebbe superare il 20%, rendendo i pacchetti ancora più costosi. Una decisione che influenzerà sicuramente il portafoglio dei consumatori e il mercato del tabacco in Europa. Resta sintonizzato per scoprire come evolveranno i prezzi e le conseguenze di questa possibile stretta.

Dopo l’aumento degli scorsi mesi, ora la Commissione Europea pensa ad un altro rincaro sul prezzo delle sigarette. Bruxelles ha in previsione una revisione della Direttiva sulle accise del tabacco (Ted), con possibili aumenti sia della tassazione sia dei prezzi di vendita al pubblico per sigarette, sigarette elettroniche, sigari, tabacco riscaldato, tabacco da arrotolare e bustine di nicotina. Gli aumenti potrebbero arrivare fino a oltre il 1.000 %. L’ipotesi dell’Ue. Al momento si tratta di valutazioni ancora preliminari, anche se il commissario competente Wopke Hoekstra ha già espresso la volontà di intervenire, in particolare sui nuovi prodotti come le sigarette elettroniche e tabacco riscaldato, dopo quelli avvenuti a febbraio di quest’anno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Cambia il prezzo delle sigarette, aumenti voluti dall’Ue: quanto costeranno i pacchetti

L'Unione Europea sta preparando una maxi stangata sulle sigarette, con aumenti che potrebbero superare il mille per cento.

