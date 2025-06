Camarda non giocherà subito nel Milan di Allegri | il piano dei rossoneri dopo il rinnovo di contratto

Il Milan si prepara a plasmare il futuro di Francesco Camarda con una strategia ben studiata. Dopo il rinnovo di contratto, il club rossonero punta a valorizzare il giovane talento senza pressarlo subito in prima squadra. La soluzione? Un prestito mirato che consentirà al giocatore di maturare e tornare più forte. Scopri come il Milan sta pianificando il suo percorso verso il grande calcio.

Il piano pensato dal Milan per il futuro di Francesco Camarda. Non giocherà subito nella squadra allenata da Massimiliano Allegri ma il club lo blinda con un rinnovo e pensa a una soluzione immediata in prestito. 🔗 Leggi su Fanpage.it