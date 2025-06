Caltagirone raddoppia e sale al 5,16 per cento di Class Editori

Francesco Gaetano Caltagirone non si ferma e continua la sua ascesa nel mondo di Class Editori. Dopo aver acquisito una fetta significativa, il suo coinvolgimento cresce rapidamente, portandolo al 5,16% delle azioni. Un movimento che sottolinea la sua determinazione a influenzare il settore e a consolidare il suo potere all’interno di questa storica casa editrice. La domanda ora è: quali saranno i prossimi passi di questo imprenditore dinamico?

Francesco Gaetano Caltagirone non si placa. E continua la sua personale scalata all’interno del Gruppo Class Editori. Dopo aver messo piede nella casa editrice fondata e amministrata da Paolo Panerai acquistando il 2,5 per cento delle azioni, l’editore-costruttore romano ha giĂ raddoppiato la sua quota societaria, passando al 5,16 per cento detenuto, secondo la Consob, all’11 giugno. Francesco Gaetano Caltagirone (foto Ansa). Il primo del mese, quando ancora era fermo al 2,5 per cento, Caltagirone ha presentato una lista di minoranza. Ora l’ assemblea dei soci di Class Editori, in programma il 26 giugno, scoprirĂ fo quante altre azioni nel frattempo ha rastrellato “Calta” in Borsa. 🔗 Leggi su Lettera43.it