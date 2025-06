Calici di benvenuto menu wedding e due torte nuziali è la festa dei diplomi allo Ial di Aviano

celebratione e gioia condivisa. Tra il tintinnio dei calici di benvenuto e il profumo irresistibile delle torte nuziali, mercoledì 18 giugno la Scuola Alberghiera Ial Fvg di Aviano ha trasformato l’esame finale con diploma professionale in un vero e proprio palcoscenico di talento, passione e futuro promettente per i giovani chef e camerieri emergenti. Un momento indimenticabile di crescita e festeggiamenti!

