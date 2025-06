Calhanoglu Galatasaray il presidente allo scoperto | L’ho incontrato chi non lo vorrebbe Lui è un grande tifoso…

Il futuro di Hakan Calhanoglu si infiamma tra conferme e voci di mercato: il presidente del Galatasaray, Dursun Ozbek, ha aperto il cuore sul centrocampista turco dell’Inter, sottolineando quanto sia il nostro orgoglio e una risorsa preziosa. La sua passione e determinazione sono evidenti, ma cosa riserverà il destino a questo grande talento? Scopriamo insieme tutti i dettagli e le ultime novità su questa sfida di calcio che sta catturando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Calhanoglu Galatasaray, le parole del presidente del club turco sul futuro del centrocampista turco dell’Inter. Tutti i dettagli. Dursun Ozbek, presidente del Galatasaray, ha parlato ai media turchi dell’interesse nei confronti di Hakan Calhanoglu dell’ Inter. CALHANOGLU GALATASARAY – «Su Calhanoglu c’è stata un incomprensione. È il nostro orgoglio, il capitano della Nazionale, un giocatore importante e di successo. Ogni squadra vorrebbe averlo in squadra, ma ul mio incontro con lui non era legato a un trasferimento». INCONTRO – «Ero con un amico, c’era un gruppo e stavano parlando al telefono con Hakan. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Galatasaray, il presidente allo scoperto: «L’ho incontrato, chi non lo vorrebbe. Lui è un grande tifoso…»

In questa notizia si parla di: galatasaray - presidente - calhanoglu - scoperto

Galatasaray, il vice-presidente: «Le possibilità che Osimhen rimanga aumentano di giorno in giorno» - Le possibilità che Victor Osimhen rimanga al Galatasaray si fanno sempre più concrete, grazie anche alle parole del vice presidente della squadra turca.

?#Calhanoglu al #Galatasaray - L'addio all'#Inter è possibile: il papà allo scoperto Vai su X

GdS - Per Calhanoglu, invece, si fa avanti il Galatasaray: può partire ma servono 40 milioni Vai su Facebook

Calhanoglu via dall’Inter, l’annuncio del papà e il blitz dell’agente; Romano: Calhanoglu interessa al Galatasaray; Inter, il Galatasaray punta Calhanoglu: il presidente turco esce allo scoperto.

Inter, il Galatasaray punta Calhanoglu: il presidente turco esce allo scoperto - Il Galatasaray insiste per Hakan Calhanoglu: il presidente del club turco è uscito allo scoperto per il centrocampista dell’Inter. Scrive spaziointer.it

Inter, il presidente del Galatasaray: "Calhanoglu luce dei nostri occhi, ci ho parlato al telefono" - Il Galatasaray non molla Hakan Calhanoglu e il presidente del club di Istanbul non si nasconde: `E` la luce dei nostri occhi, ci ho parlato al telefono`. Come scrive msn.com