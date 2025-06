Calhanoglu è arrivato il momento di dirsi addio? Inter tra due ‘fuochi’

Dopo aver vissuto anni di successi e crescita con l'Inter, il futuro di Hakan Calhanoglu potrebbe attraversare una svolta decisiva: la separazione è ormai vicina. La finestra estiva di mercato potrebbe essere quella del grande addio, lasciando ancora aperte le possibilità di un finale inaspettato, magari già al Mondiale per Club. È il momento di scoprire cosa riserva il destino per questo talento turco.

Hakan Calhanoglu e l’Inter potrebbero separarsi definitivamente nella finestra estiva di mercato. I nerazzurri ragionano sul futuro, consapevoli dei rischi insiti in qualsiasi scelta. UNA DIFFERENZA – Hakan Calhanoglu potrebbe concludere la sua esperienza all’Inter con il Mondiale per Club? L’ipotesi non è remota. Il centrocampista turco, che in nerazzurro ha vissuto gli anni della sua maturità calcistica e dei trionfi più importanti, si trova infatti in una posizione diversa rispetto a quella dello scorso anno. Nell’estate del 2024 l’Inter ragionava pensando alle prestazioni e alla consistenza mentale che il suo regista era stato in grado di dimostrare nell’annata appena conclusa. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu, è arrivato il momento di dirsi addio? Inter tra due ‘fuochi’

